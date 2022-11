Projeto Boa Praça encerra temporada nesse fim de semana

O projeto Boa Praça encerra mais uma temporada nesse final de semana com a quinta e última edição de 2022 e inicia o aquecimento para o verão. A programação voltada para toda a família acvontece no sábado, 5, das 11h às 19h, e no domingo, 6, das 9h às 19h, na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, em Salvador.

Entre as atrações, Ricardo Chaves, que sobe ao palco às 18h no domingo, finalizando uma intensa programação. No sábado, o músico Du Britto se apresenta às 12h30 e o grupo Stripulia anima a criançada às 14h30, e pede que todos usem suas fantasias de Halloween. Às 16h é a vez de Alex Góes subir ao palco para cantar clássicos de Elton John. A programação de sábado será encerrada às 18h com Os My Friends.

Já no domingo, quem sobe ao palco do Boa Praça, às 18h30, é a cantora Luana Matos, com um tributo à Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Para a criançada, a animação fica por conta do grupo Musiclauns, que também fará uma apresentação temática com foco no Halloween. A banda Supervoltz é a atração das 16h. Logo em seguida, às 18h, Ricardo Chaves encerra a quarta edição do Boa Praça.

Além disso, a Praça Ana Lúcia Magalhães vai contar com os tradicionais espaços voltados para moda, artesanato e inúmeras outras atrações.

O projeto Boa Praça voltou a ser realizado, em Salvador, depois de dois anos suspenso por conta da pandemia. A iniciativa é da empresária e produtora Lara Kertész, ao lado dos sócios Saulo Passos e Cássio Franco.