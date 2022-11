Projeto cria meta para reformar 20 banheiros em escolas baianas

Para celebrar o Dia Mundial do Banheiro, no dia 19 de novembro, um projeto chamado "Escola de Liderança para Meninas" criou uma ação com a meta de reformar 20 banheiros nas unidades escolares públicas de Camaçari, Lauro de Freitas, Maragojipe, Salvador e Simões Filho, até o ano de 2024.



Além disso, a ação também contempla a realização de feiras de ciências e a publicação de uma petição reivindicando que os governos ofereçam saneamento, água potável e produtos higiênicos para a comunidade escolar.

O trabalho começou em Teresina (PI) há cerca de 2 anos e migrou para a Bahia em fevereiro de 2022. Os cômodos devem ser acessíveis, cuidados de modo individual e coletivo, e compreendidos com espaço de direito a saúde e, inclusive, como espaços de representatividade.

Para a comunidade, há workshops e webnários, com destaque para consumo e preservação da água e pobreza menstrual, e formação de agentes de saúde nas mesmas temáticas para que multipliquem o conhecimento.

A campanha tem o apoio da Fundação Kimberly-Clark, por meio das marcas Neves e Intimus e da campanha “Banheiros Mudam Vidas”.



Projeto Escola de Liderança para Meninas



O projeto tem como principal objetivo a igualdade de gênero, empoderando as jovens para que liderem os debates e influenciem políticas. Neste contexto, as ações celebradas no Dia do Banheiro dizem respeito às necessidades práticas, materiais e estratégicas das meninas, como acesso à informação, produtos de higiene menstrual, água e o saneamento.

Essas intervenções são tão importantes quanto o trabalho de desenvolvimento sobre normas, comportamentos e estereótipos de gênero com meninas, meninos, mulheres e homens em toda sua diversidade por meio de capacitações e sensibilizações.

Dia Mundial do Banheiro

O Dia Mundial do Banheiro foi incorporado ao calendário da ONU em 2013 para relembrar à sociedade civil, os governos, empresas públicas e privadas, sobre a necessidade do compromisso com soluções para garantia de saneamento básico e, assim, os direitos humanos, em todos os territórios.

Dados de 2019 do Sistema Nacional de Informação 45,9% da população brasileira não tem atendimento de esgoto. A distribuição da rede também é bastante desigual pelo país. No Nordeste, apenas 28,3% da população tem acesso ao esgoto, enquanto no Sudeste esse índice é de 79,5%.

Segundo o Censo Escolar do INEP, 5.826 escolas não possuem banheiros no país, problema que afeta especialmente as meninas e mulheres. Segundo relatório divulgado pela Girl Up em 2021, uma em cada quatro adolescentes no Brasil não possui um absorvente durante seu período menstrual, o que chega a atrapalhar ainda mais a frequência das jovens nas escolas.

Além disso, entre os brasileiros inscritos no Cadastro Único em 2021, 5 milhões não possuem banheiro em casa. É importante que fiquem claros os riscos de contaminação e infecção, que geram doenças de veiculação hídrica e outras, como dengue, leptospirose e esquistossomose.