Protesto deixa trânsito congestionado na Avenida Paralela | A TARDE

Um protesto bloqueou a Avenida Paralela, no sentido Aeroporto, na altura do Bairro da Paz, na noite desta quarta-feira, 13. Os manifestantes queimaram pneus e madeiras para impedir a passagem de veículos. Toda a pista chegou a ser fechada. Uma equipe da Transalvador foi acionada para ordenar o trânsito.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o motivo do protesto seria para cobrar regulação de um paciente que é morador do bairro e está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.

Procurada, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que o paciente já está com a solicitação no sistema da Central de Regulação e que os médicos reguladores estão em busca de uma unidade que atenda o perfil.

A Polícia Militar foi acionada e parte da via foi liberada, por volta das 18h30. Os agentes seguiram acompanhando a ação.

Veja vídeo abaixo:





Reprodução | Redes Sociais