Protocolo de atendimento para vítimas de violência sexual é lançado

O Protocolo de Atendimento a Pessoas em Situação de Violência Sexual, foi lançado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), na manhã desta terça-feira, 23, no auditório anexo ao prédio sede da pasta, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O documento pretende definir as responsabilidades nos atendimentos, unificar as informações para a promoção de uma assistência humanizada e garantir a proteção das pessoas vítimas de violência sexual.

O protocolo foi produzido em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Defensoria Pública e integrantes da sociedade civil e contém informações importantes sobre a competência de cada instituição envolvida na rede de proteção, o passo a passo de como funciona o atendimento em cada unidade policial, além de informações sobre o ‘Aborto Legal’, a rede de atenção, as legislações vigentes e situações de condutas inapropriadas.

Interessados em conhecer o protocolo podem acessar clicando no link através do site oficial da pasta.