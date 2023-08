Público apto que recebeu a 4ª dose contra a doença só chegou a 25%

A quantidade de pessoas que receberam a 4ª dose (ou a chamada 2ª dose de reforço) contra a Covid-19 não passou de 25% da população apta na Bahia. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam para uma diferença muito grande em relação ao número de aplicação da 1ª dose do imunizante. Enquanto 12.779.721 pessoas receberam a 1ª dose da vacina, apenas 3.427.062 pessoas receberam a 2ª dose de reforço.

Esse cenário, no entanto, não é uma exclusividade da Bahia. Outros estados repetem a mesma fórmula, a exemplo de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Fazendo uma análise do contexto geral do vacinômetro do Ministério da Saúde, é possível perceber que houve uma queda no número de doses aplicadas. Em geral, os estados do Brasil tiveram alta adesão na primeira dose e esse número foi decrescendo até o momento, quando está sendo aplicada a 5ª dose (também chamada de 3ª dose de reforço), que é bivalente e protege o indivíduo contra novas variantes do coronavírus.

Dados

Em Salvador, esse número também caiu. Dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) revelam que, enquanto 2.561.141 soteropolitanos receberam a 1ª dose da vacina, 2.255.125 receberam a 2ª; 1.762.147 receberam a 3ª (chamada de 1ª dose de reforço); e apenas 927.881 pessoas foram vacinadas com a 4ª dose contra a Covid-19.

A vacinação é a principal medida de proteção contra o coronavírus, como assegura o Ministério da Saúde, e por isso é fundamental completar o esquema vacinal.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, esclarece que a vacina protege contra a nova variante, a EG.5.

“As informações que nós temos de organismos internacionais e publicações científicas é que as nossas vacinas ainda protegem contra a nova variante”, disse. “É muito importante que todos coloquem a sua carteira de vacinação em dia. Procure uma unidade de saúde”, completou.