Quase 100 ovos de tartaruga marinha são resgatados na Barra | A TARDE

Uma equipe especializada em resgate de animais silvestres do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da Guarda Civil Municipal, resgatou 96 ovos de tartarugas na praia da Barra, na manhã desta sexta-feira, 24, Uma equipe do Grupo de Apoio ao Turista (GAT) foi acionada por populares que teriam visto uma tartaruga marinha desovando na praia.

De acordo com o coordenador do GEPA, Robson Pires, os agentes conseguiram localizar e resgatar os ovos de tartaruga marinha. O coordenador informou que o litoral de Salvador é um local de grande área de desova de tartarugas marinhas e o período dessas atividades foi iniciado no mês de outubro e se estenderá até março de 2024.

O coordenador ainda disse que os ovos serão encaminhados para o projeto TAMAR que colocará os animais em local adequado, para que os filhotes possam nascer. Pires ainda alertou que caso alguém se depare com a situação, é necessário acionar a Guarda Civil.





Filhotes foram resgatados na praia da barra Divulgação