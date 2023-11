Queda de árvore provoca transtornos na Avenida ACM | A TARDE

Um trecho da Avenida ACM precisou ser interditado na manhã desta terça-feira, 31, após a queda de uma árvore. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o local está com três pontos de bloqueio.

A queda da árvore foi registrada durante a madrugada. Um motociclista que estava passando pelo local foi atingido e teve ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Um poste também foi atingido após a queda da árvore e a energia foi interrompida. A Neoenergia Coelba afirmou que equipes técnicas estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia no trecho.

De acordo com a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), uma equipe está no local para realizar o trabalho de remoção da árvore. A Secretaria de Mobilidade (Semob) afirmou que 14 linhas de ônibus deixaram de circular na via bloqueada e três pontos de ônibus foram desativados durante o serviço.