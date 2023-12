Rodoviária de Salvador divulga programação para o fim de ano; confira | A TARDE

A Rodoviária de Salvador divulgou o planejamento da movimentação para o período de fim de ano, que compreende as datas de 20 a 31 de dezembro. A expectativa é que mais de 170 mil passageiros devem deixar a capital baiana com destino a diversos municípios.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), as cidades que devem receber mais pessoas de Salvador são as que estão no Recôncavo Baiano e litorâneas da rodovia BA-099.

Neste período, além dos 540 horários diários que são disponibilizadas, o Terminal Rodoviário de Salvador ainda passará a contar com, aproxidamente, mais 500 horários extras para atender aos usuários.

Por fim, a Agerba ainda alerta os usuários para que comprem as passagens pela internet ou telefone, gerando maior comodida ao passageiro e menos tumulto no terminal, além de chegarem com cerca de 30 minutos de antecedência, a fim de evitarem imprevistos.

Para maiores informações acerca dos direitos e deveres de quem utiliza o transporte intermunicipal podem ser encontradas no site e na Ouvidoria, através do telefone 0800-071 0080.