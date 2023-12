Rodoviário é esfaqueado em tentativa de assalto em Salvador | A TARDE

Um rodoviário ficou ferido após uma tentativa de assalto no início da noite deste sábado, 9, na região do bairro do Bonfim, Cidade Baixa de Salvador.

Segundo informações policiais, o suspeito, que estava dentro do veículo, anunciou o assalto e o motorista, ao notar uma viatura no Largo do Bonfim, jogou o ônibus na calçada. O assaltante foi detido e levado para o GERRC - Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos.

O rodoviário ficou com uma faca enfiada no ombro e foi socorrido. Não há mais detalhes sobre o caso. O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e o Sindicato dos Rodoviários e aguarda resposta.