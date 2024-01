Saiba a previsão do tempo para Salvador neste final de semana | A TARDE

A previsão para o fim de semana em Salvador, divulgada nesta sexta-feira, 12, pela Defesa Civil, é de céu parcialmente nublado, mas com pouca possibilidade de chuva.

Para esta sexta-feira, 12, o dia terá céu claro, com 20% de possibilidade de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. Não há risco de alagamentos.

Para o sábado, 13, o tempo ficará nublado e com chances de 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia, também sem riscos para alagamento. A previsão, ainda de acordo com a Defesa Civil de Salvador, é a mesma para domingo.