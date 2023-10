Saigon: 15 presos e seis mortos em megaoperação na Bahia

Quinze suspeitos, entre homens e mulheres, tiveram os mandados de prisão cumpridos durante a Operação Saigon, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 22, sob a liderança do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Armas, drogas e dinheiro também foram apreendidos durante as ações.

Na ação, outros seis suspeitos acabaram morrendo acabaram morrendo em confronto com as forças policiais. Entre eles, Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como 'Firmino', é uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro. Ele é apontado pela polícia por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade.

Ainda entre os mortos, conforme a Polícia Civil, está Gilmar Santos de Lima, o 'Capenga', ele acumula uma extensa ficha criminal, com entradas por tráfico de drogas e homicídio. Ele era o gerente do tráfico nas Casinhas. Durante a Operação Saigon, a mãe de Capenga foi presa com drogas, a quantia de R$ 8 mil e a esposa estava com uma arma.

A operação ainda cumpriu 43 mandados de busca e apreensão. Todos os custodiados foram encaminhados para a sede do DHPP onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. Um dos mandados de prisão foi cumprido no Sistema Prisional contra um homicida. Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).