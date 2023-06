Salvador acumula mais de 60 mm de chuva nas últimas 24h

Como nos últimos dias, Salvador amanheceu com tempo fechado e com períodos de chuva e ventos fortes. Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), nas últimas 24 horas foram acumulados significativos de chuvas que superam os 60 mm, com picos de chuva superior a 25 mm/h.

De acordo com a Defesa Civíl de Salvador (Codesal), os maiores acumulados de chuva foram registrados nas estações de Sussuarana (65,8 mm), São Rafael (60,2 mm) e Sete de Abril - Comunidade Bosque Real (59,0 mm).

Os maiores picos de chuva em uma hora ocorreram nos bairros São Rafael (26,2 mm/h); Alto do Cabrito (26,0 mm/h), Sussuarana (25,0 mm/h), Sete de Abril – Comunidade Bosque Real (24,6 mm/h) e CAB (23,9 mm/h). De acordo com o órgão, as chuvas aconteceram devido a atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) próximo a costa do Nordeste, que intensificou os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico sobre Salvador.

Acionamento de sirene em Bosque Real

Por conta do risco motivado por acumulados de chuvas fortes na região, que atingiram 151,6 mm em 72h, a Codesal acionou na manhã desta quinta-feira, 8, a sirene na comunidade de Bosque Real, no bairro de Sete de Abril, de acordo com os procedimentos indicados pelo Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC), realizando a evacuação de moradores daquela localidade.

As equipes de evacuação do órgão orientaram os moradores a deixarem suas casas e se dirigirem para um local seguro ou para o abrigo provisório instalado na Escola Municipal Novo Marotinho, onde as equipes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e da Secretaria Municipal de Educação (Smed) estão acolhendo os moradores.

Ao todo foram evacuados 15 moradores, sendo que sete de uma área da Rua Boa Paz, em Sete de Abril, onde ocorreu um deslizamento de terra. A equipe da Codesal realizou vistoria, interditou o imóvel e encaminou os moradores ao abrigo provisório.

Previsão para o fim de semana

Para esta sexta-feira, 9, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

No sábado, 10, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra.

Já no domingo, 11, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamentos devidos os acumulados de chuvas dos últimos dias.

Plantão

A Codesal, que mantém plantão 24h, solicita para que as comunidades mais atingidas pelas chuvas fiquem atentas e, diante de qualquer alteração de cenário, ligue gratuitamente para o número 199 para que um profissional do órgão posssa realizar a vistoria e avaliação de risco.