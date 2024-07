Salvador deve registrar semana chuvosa

As temperaturas vão variar entre 21º (mínima) e 29º (máxima) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O soteropolitano que estiver dando falta de uma chuvinha poderá matar essa 'saudade' em breve. Segundo a Defesa Civil (Codesal), Salvador terá água caindo do céu durante toda a semana. Apenas o domingo (7) terá uma freada, mas não significa que a possibilidade de chover seja zero.

De acordo com a Codesal, a previsão será a mesma em grande parte da semana. Entre esta segunda-feira (1º) e sábado (6), a capital baiana terá chuvas fracas a moderadas em qualquer hora do dia. A pegada do céu será nublada até parcialmente nublada.

Já o domingo deve ser apenas de garoas. A previsão é praticamente a mesma, porém as chuvas terão intensidade fraca e serão isoladas, abrindo a possibilidade do sol aparecer.

As temperaturas irão variar bastante durante a semana, girando entre 21º (mínima) e 29º (máxima).