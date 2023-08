Salvador disputa participação em evento internacional de inovação

O projeto Salvador Capital Afro (SCA) está participando de uma votação para participar do South by Southwest (SXSW), um dos maiores eventos mundiais de tecnologia, cinema, música, educação e cultura, que acontecerá em Austin, no Texas (EUA), nos dias 8 a 16 de março de 2024.

O projeto tem como objetivo posicionar a cidade como polo do afroturismo mundial. Para fazer parte da programação do SXSW, o Salvador Capital Afro vai passar por uma avaliação de três etapas, incluindo uma votação popular que segue até o próximo domingo, 20, através do link oficial.

O SCA foi inscrito na categoria Inovação Internacional (International Innovation), em tradução livre, na conferência “PanelPicker”, que foi criada pelo SXSW para receber projetos a partir de sugestões da comunidade. A participação do projeto soteropolitano no SXSW colabora para a divulgação de Salvador como um polo de destaque mundial na valorização e manutenção da cultura afrodiaspórica.

Funcionamento

O SCA funciona por meio de um conjunto de políticas públicas para projetar o Afroturismo, através do fortalecimento e da valorização da cultura negra que pulsa em Salvador. É realizado por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (Secult) e Reparação (Semur), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) em Salvador e com ampla participação de representantes do Afroturismo local.

O projeto articula iniciativas de promoção (eventos, relações públicas e imprensa) e estruturantes voltadas para o fortalecimento da cultura negra, através das ações AfroBiz Salvador (vitrine virtual e rodadas de negócios para afroempreendedores da economia criativa) AfroEstima (Capacitações e mentoria), Rolê Afro (criação e fortalecimento de roteiros e experiências afrocentradas) e políticas de fortalecimento do ofício das Baianas.

Evento

O SXSW foi criado em 1987, em Austin, no Texas, e é conglomerado de festivais de música, cinema e de conferências e vem crescendo como espaço de apresentação de ideias, tendências e inovações para negócios em geral. Com público crescente a cada ano, em 2023, a expectativa é que SXSW receba cerca de 300 mil pessoas de todo o mundo.

Dentre empresários do setor turístico, tecnológico e artistas, o evento é uma oportunidade estratégica para divulgar Salvador como a capital do afroturismo e mostrar para um público influente toda a potência criativa da população negra da nossa cidade. Caso seja selecionado, o Salvador Capital Afro vai ser representado por Antonio Pita, co-fundador e COO do Diáspora.Black, startup de turismo e cultura negra, presente em 15 países, e Isabel Aquino, especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência do Prodetur Salvador.