Salvador é a melhor cidade para negócios em saúde, diz estudo | A TARDE

Um estudo elaborado pela consultoria Urban Systems apontou que Salvador é a melhor cidade brasileira para fazer negócios na área da saúde. No último ano, a capital baiana teve um aumento de 11,8% no total de estabelecimentos de saúde, incluindo a duplicação do Hospital São Rafael e a construção do Aliança Star.

O resultado foi calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas. Na categoria Saúde, são analisados 9 indicadores, incluindo investimento público em saúde por habitante, total de leitos privados para internação, número de médicos, enfermeiros e obstetras na cidade. Pelo ranking, Salvador ficou com IQM de 3.701, seguido por Rio de Janeiro (3.508) e Florianópolis (3.447).

De acordo com avaliação da revista Exame, responsável pela publicação do ranking, a cidade tem buscado inovações na saúde pública, além de ações realizadas pela prefeitura, com redução de impostos e políticas de desburocratização. A arrecadação com tributos do setor corresponde a 22% do total de ISS pago no município.

“Temos uma política de incentivos fiscais para o setor de saúde, de 2%, o que atraiu empresas privadas”, avaliou o prefeito Bruno Reis (União Brasil), em entrevista à revista.

“O prazo de abertura de empresas em Salvador foi reduzido para quatro horas. O poder público pega na mão do empresário e percorre todas as áreas, fazendo com que ele tenha segurança e tranquilidade jurídica para quem quer investir”, complementou o prefeito soteropolitano.