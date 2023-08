Salvador: Feira do Intercâmbio reúne escolas de educação internacional

Com o objetivo de reunir em só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior, o Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, promove a mais nova edição da Feira do Intercâmbio STB. O evento acontece presencialmente neste sábado, 26 de agosto, em Salvador, Bahia, e vai oferecer descontos de até 40% para quem quer estudar fora do país.

Na programação, estarão presentes instituições internacionais como Kaplan, ILSC e Nord Anglia, entre outros, que trarão informações sobre como cursar o ensino médio no exterior (high school), programas de trabalhos nos Estados Unidos, graduação e pós-graduação fora do Brasil, extensão universitária, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas. Dados do STB mostram que na região, onde a loja foi reinaugurada em fevereiro de 2023, as opções de intercâmbio mais procuradas foram High School, Programas de Férias para adolescentes e cursos de idiomas no exterior.

“O objetivo da Feira do Intercâmbio STB é oferecer aos estudantes o que há de melhor no mercado de educação internacional, reunindo em um só lugar as melhores instituições que vão compartilhar informações sobre como fazer um intercâmbio. O evento é voltado para todos os públicos, desde estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado”, diz Rui Pimenta, diretor de vendas do STB.

SERVIÇO

Feira: Feira do Intercâmbio STB

Data: 26 de agosto

Horário: Das 10h às 16h

Local: Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1717 - Alameda Salvador, 1057

Inscrição: https://conteudo.stb.com.br/evento-feira-de-intercambio-salvador

O evento é gratuito e aberto para todos os públicos.