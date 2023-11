Salvador recebe congresso de Urologia e Cirurgia Robótica | A TARDE

Salvador recebe, na próxima quarta-feira, 15, o Meeting The Experts – Urologia & Cirurgia Robótica, evento que reúne os principais nomes da urologia e da cirurgia robótica do país. De acordo com o coordenador do encontro, o médico urologista Nilo Jorge Leão, o propósito é levar a tecnologia para cidades e Estados do país onde a cirurgia robótica ainda não está presente.

“O objetivo deste meeting é atrair cirurgiões urologistas, que atuam no interior da Bahia e em diversas cidades do Nordeste, como Natal, João Pessoa, Aracaju, São Luís do Maranhão, na região Norte, como Manaus, Porto Velho, Roraima. É atrair cirurgiões desses lugares onde a cirurgia robótica ainda é incipiente ou inexistente para fazer uma imersão na cirurgia robótica e em novas tecnologias para tratamentos urológicos e mostrar a esses médicos que é possível aprender essas tecnologias e oferecê-las aos seus pacientes”, diz o médico especialista em cirurgia robótica.

Nilo Jorge Leão é o coordenador do Meet The Expert- Cirurgia Robótica e Novas Tecnologias em Urologia | Foto: Divulgação

O Meeting The Experts é uma iniciativa do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, em parceria com o Hospital Mater Dei e com a Strattner Intuitive, que é a empresa que produz o robô. “O Hospital Mater Dei conta com a plataforma robótica mais moderna disponível no mundo, que é o Robô Da Vinci XI. É o único da Bahia nesta versão. É o melhor robô disponível do planeta terra”, explica Nilo.

Os profissionais que irão participar do evento são convidados e terão a oportunidade de conhecer o robô e como ele é operacionalizado. “O hospital quer fazer uma imersão em cirurgia robótica, onde ele escolheu urologistas do interior da Bahia e de diversas cidades do Nordeste. Nós temos 140 urologistas confirmados de mais de 10 Estados diferentes para fazer um dia de imersão em aprendizado e cirurgia robótica. Acontecerão, nesse evento, cinco cirurgias ao vivo”, concluiu Nilo Jorge Leão, que é chefe do serviço de urologia e de cirurgia robótica do Hospital Mater Dei.