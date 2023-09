Salvador registra três acidentes na manhã desta quarta-feira

O trânsito em Salvador já começou a ficar intenso na manhã desta quarta-feira, 6, por conta do feriado de Sete de Setembro, que acontece nesta quinta, 7. Segundo informações divulgadas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para o Portal A TARDE, foram registrados três acidentes, com dois feridos não-fatais na capital baiana.

Na Avenida Luís Eduardo Magalhães, quatro carros provocaram um engavetamento. O acidente não deixou feridos. No bairro Caminho de Areia uma pessoa ficou machucada após uma colisão entre veículos. Uma batida entre carro e moto também deixou uma pessoa ferida na Paralela.

A Transalvador registrou na manhã desta quarta uma forte movimentação de veículos sentido aeroporto. O Ferry-Boat também já está apresentando filas de carros, mas sem causar retenção no trânsito.

