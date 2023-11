Salvador sedia Congresso Brasileiro de Psiquiatria | A TARDE

Profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores e pessoas de outras áreas de atuação foram até o Centro de Convenções de Salvador nesta quarta-feira, 18, acompanhar o primeiro dia da 40ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria (CBP). O evento vai até sábado, 21, e é considerado o maior da área, cuja finalidade é propiciar uma imersão nos principais assuntos dessa especialidade.

O presidente do Associação Brasileira de Psiquiatria (APB), Antônio Geraldo, explicou ao Portal A TARDE que a escolha de Salvador para sediar o evento se deu por toda cultura da cidade e por ser um espaço que comportaria a quantidade de inscritos.

"Nós escolhemos Salvador porque esse é um evento que está fazendo história. E aqui em Salvador é um local histórico, aqui é o nascimento do que aconteceu na nossa cultura brasileira. A psiquiatria da Bahia é muito boa. Nós temos uma escola baiana de psiquiatria, que é muito interessante. Nós fazemos psiquiatria de excelência e como nós sabíamos que bater todos os recordes de pré-inscritos e de número de pessoas presentes no congresso, também tinha que escolher um local que tem condições de receber todo mundo. Salvador está nos recebendo muito bem, de braços aberto, e nós só temos que agradecer ao povo baiano pela acolhida".

Presidente do Associação Brasileira de Psiquiatria (APB) | Foto: Olga Leira | Ag. A Tarde

Ao longo dos quatro dias, serão realizadas palestradas direcionadas a jornalistas, 150 atividades científicas com especialistas brasileiros e estrangeiros, palestras, cursos, atividades e simpósios que trazem novas perspectivas sobre as principais doenças mentais, os tratamentos mais avançados e os estudos mais recentes da área. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo.



Primeiro dia

A médica Elane Barbosa veio de Manaus para participar do evento durantes os 4 dias. Para ela, a distância não significou muita coisa para a bagagem de conhecimento que ela afirma que irá carregar. "Eu vim para o congresso mesmo porque tenho uma simpatia pela psiquiatria, gosto muito e é uma das áreas que eu pretendo seguir. Está no meu top 5. Hoje está no 1º dia, eu estou chegando, estou conhecendo o stand, tudo direitinho. É até difícil escolher um tema preferido. Estou com muitas expectativas e tenho certeza que voltarei com uma bagagem cheia de conhecimentos", contou ao Portal A TARDE.

Médica Elane Barbosa, que veio de Manaus-AM para participar do congresso | Foto: Olga Leira | Ag. A Tarde

Nesta quarta, entre alguns dos temas abordados estiveram: o futuro da neuromodulação para a psiquiatria; transtorno de ansiedade generalizada resistente; transtorno de humor bipolar; suicídio; psicopatia descritiva e semiologia neuropsiquiátrica no século XXI.



"Estamos felizes em ter tanta gente conosco em um dos eventos mais empolgantes do ano. Aproveitem essa oportunidade única de expandir seus horizontes profissionais e pessoais e de colocar o seu nome em nossa história de sucesso", diz o presidente a APB, Antônio Geraldo

A programação completa dos próximos dias pode ser consultada no site do congresso.