Salvador tem manhã de céu encoberto nesta quarta-feira | A TARDE

Mais uma vez na semana, Salvador amanhece com um tempo bem diferente do qual os soteropolitanos estão acostumados. A capital da Bahia amanheceu com céu encoberto nesta quarta-feira, 24, e a previsão é de pancadas de chuva ao longo da manhã, o que deve diminuir a tarde e a noite, mas o tempo segue nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) clima em Salvador deve permanecer com temperaturas estáveis de máxima de 29°C e mínima de 24°C e rajadas de vento fracas a moderadas durante o dia todo. O dia inteiro registra umidade máxima.

Já no início da manhã chuvas fracas foram registradas em Itapuã e adjacências. O trânsito não foi impactado nesses locais.