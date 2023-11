Salvador terá 12 dias de festa entre pré-carnaval e carnaval | A TARDE

Em 2024, o período de pré-Carnaval e Carnaval será ampliado para 12 dias, anunciou o prefeito Bruno Reis nesta sexta-feira, 24, durante abertura da 2ª edição da Expo Carnaval.

O maior período de folia acontecrá por conta da Festa de Yemanjá, no dia 2 de fevereiro, que vai cair numa sexta-feira. No final de semana, dias 3 e 4, ocorrem o Fuzuê e o Furdunço, eventos já tradicionais de aquecimento para a folia. Na segunda-feira, dia 5, ocorrerá um evento inédito com Xanddy Harmonia, que era uma festa privada e agora será gratuita. Na terça, ocorre o já tradicional Pipoco com Léo Santana. Na quarta, o circuito de fanfarras Sérgio Bezerra. E, a partir de quinta, o período oficial do Carnaval.

No evento, Bruno Reis destacou a importância da folia para a economia da capital baiana, que não se restringe ao período da festa, mas durante todo o ano.

“O Carnaval gera mais de 50 mil empregos de carteira assinada durante o ano. É quase a mesma quantidade que a construção civil. Durante o período oficial da festa - que antes era de sete dias, a gente criou eventos para aumentar para 10 e em 2024 serão 12 dias -, são 220 mil empregos temporários que surgem em Salvador. O Carnaval injeta mais de R$1,5 bilhão em nossa economia. Isso faz com que a arrecadação do município aumente e esses recursos podem ser reinvestidos na área da saúde, na área social e na educação. Então, a Expo Carnaval ajuda a gente a fazer um Carnaval ainda melhor”, disse Bruno Reis.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que o Carnaval é o momento mais importante do turismo brasileiro e disse que a quantidade de voos para Salvador vai mais do que dobrar em 2024: “A boa notícia para Salvador, prefeito, é a seguinte: de dezembro de 2022 a março de 2023, tivemos 288 voos internacionais vindo para Salvador. De dezembro de 2023 para março de 2024, nós vamos ter 602 voos internacionais. Então, é mais do que o dobro de voos”, disse.

“Ou seja, o mundo quer conhecer a Bahia, o mundo quer conhecer Salvador nesse período. Justamente nesse momento em que você pega Réveillon, você pega várias festas populares, você pega também o Carnaval. Porque o mundo está precisando de paz e alegria diante das notícias que temos pelo mundo. E o Brasil oferta isso: paz e alegria. A gente sabe fazer isso muito bem”, completou Marcelo Freixo.