Salvador terá ponto de testagem rápida contra a Covid-19 na UPA Barris

Em meio ao aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Salvador decidiu ampliar a oferta de teste rápido para detecção da doença. Com isso, um ponto de testagem será aberto pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta sexta-feira, 18, como anexo na Upa Barris.

A tenda vai ofertar 200 exames por dia aos usuários que apresentarem sintomas para a doença e vai funcionar das 8h às 17h, de segunda-feira à domingo, ou seja, todos os dias. O exame é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o laudo sai em até 45 minutos.

De acordo com a SMS, as pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico, que vai passar as recomendações sobre como se preservar no período de isolamento e outras orientações. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, será avaliada a necessidade de encaminhamento para UPA ou internamento hospitalar.

“Apelamos para que a população colabore, se estiver com sintomas, utilize os equipamentos de proteção, faça o teste e em caso de resultado positivo se isole para uma boa recuperação. Paralelamente, para evitar o contágio e a superlotação das unidades, o cidadão deve se vacinar contra o vírus, são mais de 100 postos mobilizados para ofertar o imunobiológico na capital baiana”, disse o secretário de saúde da capital baiana, Decio Martins.

Além do novo ponto de testagem, o serviço também pode ser encontrado em mais de 40 postos de saúde espalhados pela cidade com cerca de 100 exames ofertados em cada unidade. A lista completa é atualizada diariamente e divulgada nas redes sociais da SMS, veículos de comunicação e no site.