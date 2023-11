Salvador vai receber quase 2 mil novas moradias | A TARDE

Salvador vai receber 1.904 novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Parte destas moradias foram inscritas pela Prefeitura de Salvador, num projeto piloto, para a construção de um empreendimento no bairro de Nova Constituinte. O resultado das propostas foi divulgado na portaria do Ministério das Cidades MCID nº 1.482 de novembro de 2023.

O documento do Governo Federal apresenta o ranking de propostas de empreendimentos habitacionais enquadradas no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial do MCMV.

“Estamos trabalhando em diversas frentes no intuito de sanar as necessidades de habitação de quem mais precisa em nossa cidade. Uma dessas diretrizes é o programa MCMV. Portanto, recebemos com alegria a notícia de que vamos voltar a trabalhar com o MCMV, depois de sua retomada e sob nova formatação. Aguardamos agora a portaria do Governo Federal que trata dos critérios para participação das pessoas no programa”, explica o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) de Salvador, responsável pela área da habitação, Luiz Carlos de Souza.

Na última década, Salvador já recebeu mais de 15 mil unidades habitacionais pelo programa federal em 29 empreendimentos nas regiões de Fazenda Grande, Ceasa, Pirajá, Coutos, Jardim das Margaridas, entre outros.