Salvamar alerta sobre frente fria e cuidados com banho de mar | A TARDE

A capital baiana deve sofrer uma mudança no tempo durante esta semana. Isso ocorre por conta de uma frente fria que chega a Salvador desde a segunda-feira, 25. Segundo a Defesa Civil, vai haver um aumento gradual das chuvas e uma queda na temperatura.

De acorco com a análise do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil , as condições devem se manter desta forma até o final de março e na primeira quinzena de abril. Ainda segundo a Codesal, as chuvas deverão superar a normal climatológica de 143,7 mm, devido à formação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e outros sistemas meteorológicos.

A previsão até quarta-feira, 27, é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia e há risco para alagamentos pontuais e deslizamentos de terra. Na quinta-feira, 28, estão previstas chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia, também com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Entre sexta-feira, 29, e sábado, 30, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. No domingo (31), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 32 °C (máxima).

Com essa frente fria e o feriadão da Semana Santa, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) reforça os cuidados com o banho de mar, especialmente com a maré de março. “Com a chegada de março, as frentes frias acabam alterando de maneira exponencial o comportamento do mar, que se torna mais perigoso. Quando isso acontece junto com a lua cheia ou a lua nova, o mar se torna ainda mais perigoso. As marés ficam maiores, o mar avança mais sobre a faixa de areia, podendo derrubar barracas”, afirma o coordenador, Kailani Dantas.

Ele lembra que, especialmente no litoral, alguns pontos registram incidentes causados pela maré. “Nesse período, é bom ficar atento a esses momentos de chuva, de frente fria e, se possível, evitar o banho de mar. Caso contrário, sugiro buscar um posto salva-vidas e tomar banho sempre ali próximo, perto de um local que tenha salvaguarda. Além disso, é importante ficar sempre atento às bandeiras de perigo, evitar se expor ao máximo, não ficar próximo de pedras, rochedos. Desse modo, você consegue ter uma praia segura”, diz.