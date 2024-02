Santo Antônio Além do Carmo não tem registros graves | A TARDE

A terceira noite do Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, encerrada na madrugada deste domingo, 4, cabou sem registro de crime grave contra a vida.



Cerca de 750 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros estão empregados na segurança dos foliões. Portais de Abordagem e Reconhecimento Facial ampliam as ações preventivas e de inteligência.

Na terceira noite do evento, a Polícia contabilizou quatro furtos e roubos. A festa no Santo Antônio Além do Carmo segue até o dia 9 de fevereiro.