Saúde alerta para cuidados com arboviroses para o período do verão | A TARDE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está emitindo alerta para os cuidados com as arboviroses no período de calor propício para a proliferação do mosquito que causam dengue, zika e chikungunya. Só neste ano, até dia 18 deste mês, já foram 11.262 casos suspeitos notificados de dengue na capital. Para permanecer com o atual controle das arboviroses, a SMS adotou a Semana Nacional de Mobilização contra as arboviroses, desde a última segunda-feira e vai até amanhã, com inspeções e aplicação de inseticidas.

Os casos de Chikungunya e Zika deste ano estão menores que os casos de dengue, tendo até dia 18 de novembro sido notificadas suspeitas de 708 e 850 casos, respectivamente. “A gente já passou por uma epidemia esse ano e o Ministério da Saúde tem alertado que há possibilidade de nova epidemia em 2024 com a chegada do vírus 3 da dengue”, explica a subcoordenadora de ações de controle de arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Lucrécia Lopes.

Na segunda-feira, houve uma roda de conversa e vistorias nos terreiros de candomblé na Lagoa da Paixão, Valéria, Cajazeira VI, Fazenda Coutos, Paripe, São Gonçalo, Vale dos Lagos e Nova Brasília.

Intervenções

Aproveitando a época de cruzeiros e a movimentação turística, foi feita uma inspeção, na terça-feira, no Terminal Marítimo de Passageiros e aplicação residual de inseticida. Durante a manhã de ontem, foram montadas armadilhas para coletar os ovos do mosquito.

“Esse ano tivemos aumento de casos em várias áreas da cidade desde o início do ano até setembro, quando a gente conseguiu reverter com ações de controle de rotina, os bloqueios de casas, aplicação de inseticida residual e espacial”, aponta a subcoordenadora pontua.

Seguindo as ações do CCZ, a partir das 8h de hoje, ocorre a Caminhada Verão Sem Mosquito em Nova Esperança. As ações de rotina serão intensificadas, com orientações em pontos estratégicos. Segundo Lucrécia, praticamente 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.

“Pelo menos uma vez por semana é preciso dar uma olhada nesses possíveis reservatórios, não deixar vasilhas abertas, deixar balde tampado, emborcado, fechar os tanques, retirar materiais como copinhos e tampinhas que possa receber água, limpar as calhas, a tubulação do ar-condicionado, as bicas e qualquer lugar onde a água pode ser acumulada”, orienta Lucrécia.

