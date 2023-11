SDE entrega restauração do mural Flor de Pedras, de Juarez Paraíso | A TARDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) entrega, nesta quinta-feira, 23, no Museu Geológico da Bahia (MGB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, a restauração do mural Flor de Pedras, de Juarez Paraíso.

A obra, criada pelo artista em 1998, aproxima a ciência da arte e representa, através das pétalas, diferentes recursos minerais encontrados na Bahia, além de ser uma forma de celebrar e valorizar a riqueza mineral da região. A entrega acontece durante a programação do 1º Fórum Nordeste de Economia Circular, que acontece entre quinta-feira, 23, e sábado, 25.