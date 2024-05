SEC realiza arrecadação de donativos para vítimas de enchentes no RS | A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está mobilizando servidores e comunidades escolares através da campanha “Bahia e Rio Grande do Sul de mãos dadas”, para arrecadação de donativos. Os itens solicitados são água potável, roupas, roupas de cama, colchões, colchonetes, produtos de limpeza e de higiene e alimentos não perecíveis.

Em Salvador, os donativos podem ser entregues na sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os itens arrecadados serão entregues no Corpo de Bombeiros para viabilizar a distribuição no Rio Grande do Sul. As escolas da rede estadual de ensino também estão mobilizadas, envolvendo a participação de professores, técnicos e toda a comunidade escolar nesta ação solidária. A arrecadação das escolas será levada para os Correios, que ficarão encarregados de enviá-los ao Estado do Sul do país.

O Colégio Estadual José Ferreira de Oliveira, localizado no distrito de Salgadália, em Conceição do Coité, está servindo de ponto de arrecadação de donativos, como fraldas geriátricas e infantis, ração para pets, água, roupas, lençóis, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. Os estudantes estão divulgando cards nas redes sociais e falando com as pessoas da comunidade sobre a ação. A estudante Iara Carneiro, 17, 3º ano, aprovou a campanha. “Todos nós devemos ajudar de alguma forma, pois muitas pessoas atingidas por esta enchente estão passando por dificuldades”.

No município de Nova Itarana, os alunos do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, que também é ponto de arrecadação, estão ajudando na divulgação da campanha. Para o líder da escola, Kelvin Rodrigues, 16, do curso técnico em Administração, a participação da comunidade escolar é muito importante. “Faço questão de passar de sala em sala para mobilizar os colegas e, também, de divulgar para a população, pois tem muita gente precisando desses donativos”, disse.

Outras unidades escolares também estão envolvidas na campanha, como o Colégio Estadual Sinésio Costa, em Riacho de Santana; o Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Velho Chico, em Ibotirama; e o Colégio Estadual Balbino Muniz Barreto, em Ubaíra.

