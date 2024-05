Chuvas dão trégua no Rio Grande do Sul e temperaturas caem | A TARDE

O Rio Grande do Sul amanheceu sem chuvas nesta segunda-feira, 13. Entretanto, uma massa de ar polar derruba as temperaturas no estado. Nas regiões mais elevadas, a temperatura pode ficar abaixo de 0°C, mas em grande parte do estado não passa dos 10°C na noite, segundo dados do Climatempo.

Na região metropolitana de Porto Alegre, o dia começa com chuva de média intensidade, que logo se transforma em um chuvisco que deve permanecer até a noite, quando o tempo firma de vez.



A terça-feira será ensolarada, mas com muito frio em quase todo o Rio Grande do Sul. Não há previsão de chuva no estado durante todo o dia.

“A região de Caçapava do Sul deve amanhecer com 0°C. Uruguaiana com cerca de 4°C e Santa Mataria com 5°C. Já região de Bagé e de São José dos Ausentes, o dia amanhece com cerca de 2°C”, afirma a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatmepo.

