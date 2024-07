Segundo dia dos Festejos de São Pedro ocorre sem registro de delitos graves

A segurança, que contou com o reforço da tecnologia, através de câmeras equipadas com sistema de reconhecimento facial, foi percebida pelo público - Foto: Jefferson Machado/GOVBA

Os festejos de São Pedro no Parque de Exposições de Salvador chegaram ao seu segundo dia neste sábado, 29, sendo destaque no quesito mais importante para realização do evento: a segurança.

A última etapa da programação do São João da Bahia 2024 começou mantendo a ausência de registro de crimes graves contra a vida e números pequenos de ocorrências de furtos e roubos. Equipes das Polícias Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, mantiveram vigilância constante durante todo o evento.

A segurança, que contou com o reforço da tecnologia, através de câmeras equipadas com sistema de reconhecimento facial, foi percebida pelo público. O comerciante Marcos Pinheiro, que veio acompanhado de toda a família, disse sentir esse esforço.

“A gente percebe que é uma festa segura. Eu acho que quem, por acaso, não tem a intenção de vir ao Parque para curtir, sabe que aqui não terá espaço. Uma festa de paz, por isso trouxe a minha família”, contou Marcos.



Para o oficial da PMBA, há também uma mudança de comportamento do público:“As pessoas quando chegam ao parque, já percebem a presença do monitoramento policial, isso já inibe algumas ações. O que se observa também é que as pessoas estão mais vigilantes e precavidas com relação à utilização do aparelho celular”.

Toda essa engrenagem faz com o que o São João da Bahia 2024, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), chegue em sua última etapa sustentando o tema de 2024: “O melhor do Mundo é o Nosso”.

Além das grandes atrações, quem vem ao Parque de Exposições ainda pode ajudar pessoas em situação de fome, doando 1 kg de alimento nos postos de coleta do Programa Bahia Sem Fome, que também marca presença na festa.

A programação vai até esta terça, 2, e o tenente-coronel Roberto Araújo, deixa o convite.

“Temos hoje mais um desafio e estamos presente com mais de 500 policiais, todos preparados para dar segurança a todas as pessoas que vêm ao Parque. A gente conclama à população a estar aqui festejando com tranquilidade, até porque, além de grandes atrações, oferecemos um ambiente seguro para isso”, disse ele.