Segurança dos turistas vindo de cruzeiros é tema de reunião

Os representantes das secretarias de Segurança Pública (SSP) e Turismo se reuniram, nesta segunda-feira,25, para discutir estratégias de segurança para os turistas que chegarão a Salvador durante a temporada de cruzeiros. A reunião aconteceu na sede da Setur, na Avenida Tancredo Neves.

Entre os destaques, a reunião pontuou o trabalho realizado pelas Polícias Militar e Civil, destacando o trabalho da ‘Operação Navio’ e a série de ações idealizadas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), além das estratégias para a recepção dos visitantes, do reforço na divulgação das orientações básicas logo na chegada entre outras ações.

Participaram do encontro a chefe de gabinete da Setur, Giulliana Brito, os comandantes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico), tenentes-coronéis Taylon Cavalcante e Agnaldo Alves Ceita, a titular da Deltur, delegada Camila Albuquerque, integrantes da Marinha do Brasil, além de representantes do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado da Bahia (Singtur) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).