Semob monta esquema especial de transporte para a festa | A TARDE

A Secretaria de Mobilidade (Semob) implementará um esquema especial de transporte para o Festival Virada Salvador, que começa a partir desta quinta-feira, 28, na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio. Até o dia 1º de janeiro, o público contará com 140 ônibus da frota normal e 77 da frota reguladora, distribuídas entre 22 linhas, sendo 15 tradicionais, quatro da frota reguladora e três especiais criadas para o evento.

Além das linhas normais, os cidadãos podem contar com a 2024 – Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador, 2024-01 - Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e 2024-02 - Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador, que funcionarão das 14h às 6h do dia seguinte. Os pontos de ônibus estarão localizados em frente ao Restaurante Yemanjá (ambos sentidos), Praça Osório Vilas-Boas (sentido Itapuã) e após o Multishop (sentido Pituba).

Além disso, 187 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), os “amarelinhos”, também vão atender a região da Arena Daniela Mercury. Pontos de táxi e mototáxi estarão situados nas imediações do Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja) e do restaurante Yemanjá.

Linhas especiais

A linha 2024 - Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador terá o seguinte trajeto: Terminal Acesso Norte, Rua dos Rodoviários, Avenida Antônio Carlos Magalhães, retorno na Estação do BRT Hiper, Avenida Tancredo Neves, Avenida Professor Magalhães Neto, Avenida Octávio Mangabeira, retorno em frente ao Jardim dos Namorados, Avenida Octávio Mangabeira, Centro de Convenções Municipal, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevêdo Machado, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana (Paralela), retorno no Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães, Avenida Luís Viana, Avenida Tancredo Neves, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rua dos Rodoviários e Terminal Acesso Norte. O desembarque ocorre no ponto em frente ao Restaurante Yemanjá, sentido Itapuã.

Já a linha 2024-01 - Estação Pirajá x Festival Virada Salvador tem como trajeto a Estação Pirajá, Rua da Indonésia, Avenida Gal Costa, Terminal Pituaçu (parte subsolo), Avenida Professor Pinto de Aguiar, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevêdo Machado, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana, retorno no Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães, Avenida Luís Viana, Avenida Tancredo Neves, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Acesso Norte (BR 324) BR 324, Rua do Paquistão e Estação Pirajá. O desembarque será no ponto após o Shopping Multishop.

Por fim, a linha 2024-02 - Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador parte do ponto do Metrô Pituaçu e segue pela Avenida Luís Viana (Paralela), Avenida Professor Pinto de Aguiar, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Simon Bolívar, Avenida Professor Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves e Avenida Luís Viana. Há dois pontos de desembarque: o ponto após o Shopping Multishop e a Avenida Simon Bolívar.

Linhas regulares

As linhas regulares que passam pelo evento são a 0125 – Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão, 0125-03 – Parque São Cristóvão x Barroquinha, 0903 – Lapa x Boca do Rio, 1001 – Aeroporto x Praça da Sé, 1005 – Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo, 1007 – Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas, 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi), 1053 – Estação Mussurunga x Barra 3, 1134 – Cabula VI x Estação BRT Pituba, 1247-02 – Conjunto Arvoredo/Tancredo Neves x Centro de Convenções, 1440 – Cajazeiras XI x Centro de Convenções, 1440-01 – Cajazeiras XVII/VI x Imbuí/Stiep e 1637- Mirante de Periperi x Pituba/Boca do Rio.

Denúncia

Qualquer situação envolvendo irregularidades no serviço de transporte, o cidadão pode fazer a denúncia no Fala Salvador, no número 156.