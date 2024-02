Semop realiza operação Cidade Dez Sucata Zero no Rio Vermelho e Itapuã | A TARDE

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou, nesta segunda-feira, 29, mais uma edição da operação Cidade Dez Sucata Zero, desta vez nas praias da Paciência, no Rio Vermelho, e de Itapuã. A ação integrada contou o apoio da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e Guarda Civil Municipal (GCM), para a retirada de sucatas de barcos abandonados.

A iniciativa teve como objetivo deixar as praias mais limpas e os acessos livres, melhorando a mobilidade das pessoas que irão participar da Lavagem de Itapuã, na quinta (1º), e da Festa de Iemanjá, na sexta-feira, 2. Os agentes de fiscalização realizaram uma vistoria no local e foram identificados e notificados os proprietários de embarcações que estão sem atividade, algumas em estado de decomposição.

No total foram cinco sucatas removidas, sendo no Rio Vermelho e uma em Itapuã, além de demais resíduos. “Essa ação é importante, pois contribui com a saúde pública, a segurança, a mobilidade e com a estética da cidade, que é o nosso principal objetivo”, explica o coordenador da operação, Roberto Guerreiro.

Em 2023, foram registradas 1.025 notificações, sendo 640 delas denunciadas através do Fala Salvador, e 668 sucatas foram removidas das ruas. A operação acontece semanalmente, em toda a cidade e os agentes da Semop notificam o proprietário do veículo ou material abandonado, para que a remoção seja feita em até 72 horas. Em casos urgentes, a retirada pode ser imediata.

Denúncias

Para solicitação da remoção de sucatas, geladeiras e demais materiais inservíveis, pode ser feita através do aplicativo Fala Salvador, pelo telefone 156 ou pelo site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br.