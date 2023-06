Serviços da Coelba podem ser feitos em prefeituras-bairro de Salvador

Os consumidores que desejam economizar no valor da conta de energia podem fazer a troca de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por lâmpadas de LED, em unidades da Prefeitura-bairro de Salvador. O serviço, que é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba, pode ser realizado nas sedes do Cabula, Cidade Baixa, Pau da Lima, Cajazeiras e de Itapuã.

Para realizar o procedimento é necessário possuir um documento oficial com foto e a lâmpada fluorescente igual ou superior a 14w, ou incandescente. Além disso, o cidadão deverá ser o titular da conta. Caso não seja, o indivíduo precisa apresentar uma declaração de moradia.

O cliente poderá realizar a troca de oito lâmpadas, por contrato, a cada cinco anos. Caso possua mais de um contrato em seu nome, ele poderá trocar apenas cinco unidades por contrato.

Tarifa Social - Outro serviço altamente demandado nas Prefeituras-Bairro é o da tarifa social, que beneficia diretamente as unidades residenciais de famílias com baixa renda. Através deste serviço, o cidadão pode obter uma redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%, para indígenas e quilombolas até 100%.

O indivíduo precisa estar inscrito no Cadastro Único e possuir uma renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, além de apresentar, no ato do atendimento, o CPF, um documento de identificação oficial com foto e o Número de Identificação Social – NIS.

Demais serviços – Além das trocas de lâmpadas e da tarifa social, as unidades realizam outros atendimentos com a Neoenergia, como atualizações cadastrais, atualizações ou troca de titularidades cadastrais, atendimentos para mudança da data de pagamento, religações e/ou reativações, novas ligações de energia e negociações de débitos.