Setor hoteleiro espera aumento de cerca de 25% na ocupação em Salvador | A TARDE

O feriadão de Páscoa e Semana Santa deste ano promete aquecer o setor turístico e hoteleiro de Salvador. Segundo os dados da ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia, é esperado que a ocupação do setor alcance 70% da ocupação total. Número bem superior ao ano anterior que foi de 56%.



"A expectativa para a semana santa é que o fluxo turístico na Bahia seja superior ao habitual para o período, por ser um dos poucos feriados prolongados de 2024. Os preços das passagens aéreas continuam sendo um entrave para o crescimento do turismo, mas ainda assim acreditamos que devemos ter um bom movimento. Também há expectativa para um fluxo maior do turismo regional, que é bastante representativo em muitos destinos do estado", explicou Thiago Sena, diretor de Relações Institucionais da ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia.

Para ele, a data é uma das preferidas para o turismo fora da 'alta estação'. "Dentre as datas festivas fora do verão, a semana santa é uma das que mais movimenta a rede hoteleira em muitos destinos, especialmente no interior do estado", continuou.

Apostando em uma programação voltada para toda a família, principalmente para a criançada, o hotel Deville Prime Salvador, que fica em Itapuã, já apresenta uma ocupação de 75%, com uma expectativa de ao menos 85%. O que significa um aumento de 35 % comparado ao mesmo período do ano passado.



"Nós estamos trabalhando tanto com o diário individual como pacote de Páscoa também. Temos toda uma programação de lazer, então a gente já fez previamente esse planejamento com atividades voltadas para Páscoa, caça aos ovos. Teremos mais de 100 crianças hospedadas. Então, nós já organizamos toda a equipe para fazer esse atendimento. Temos um parque. Uma placa aquático aqui, uma piscina com brinquedão", contou Joseane Cruz, gerente de operações.

Além do almoço de domingo, o pacote ainda oferecerá late check-out sem custo adicional (verificar disponibilidade) e outras vantagens, como gratuidade para crianças de até 12 anos e o parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito ao comprar pelo site.

O hotel também ganhará decoração especial de Páscoa, promoverá brindes para as crianças e atividades de recreação, das 9h30 às 17h, além de café da manhã temático. No sábado (30), às 14h, a criançada terá Oficina de Páscoa, enquanto no domingo (31), às 10h, acontecerá a Caça aos Ovos.

O café da manhã (R$ 75 + 10%) e o almoço (R$ 135 + 10%) com música ao vivo também são abertos para passantes (não hóspedes) e podem ser reservados diretamente no hotel. Crianças de até 11 anos pagam 50% e de até 5 anos não pagam.