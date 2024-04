Seu pet ainda faz xixi no local errado? Veja como resolver | A TARDE

Diversos fatores podem levar o pet, seja gato ou cachorro a urinar em locais impróprios. Pode ser estresse, falta de atenção devida por parte dos tutores, entre outros. Foi um dos casos de Mini, gata da estudante de Jornalismo, Yasmim Barbosa, que já fez xixi três vezes em locais impróprios dentro de casa.



Yasmim diz que um dos motivos foi o estresse. “Como a casa em que moro é de dois andares, a gata da minha avó ficava subindo para outro andar, e isso deixou ela [Mini] estressada. Ela urinou no sofá duas vezes no mesmo lugar”.

A estudante relata que o móvel ficou com odor na primeira vez, e na segunda só reforçou o mal cheiro, o que fez com que ela buscasse diversas alternativas na internet. “Passamos água sanitária, detergente, sabão e uma mistura de amaciante, álcool e sabão”, mesmo assim, foi necessário contratar os serviços de uma empresa especializada em limpeza de móveis.

No entanto, Yasmim diz que a gata já tinha feito isso pela primeira vez na cama, mas como estava com protetor impermeável, sujou apenas os lençóis.

Já Abu, de 2 anos, adotado pelo subsecretário da cultura, Walter Pinto, em seu primeiro ano no lar, urinou algumas vezes no sofá e tapete. Segundo ele, foram usadas também algumas receitas caseiras com bicarbonato e vinagre, assim como produtos vendidos em petshop, mas após a castração “deixou de acontecer”.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o médico veterinário Rafael Macedo diz que é importante evitar o uso de ácidos para realizar a limpeza do local, pois pode danificar o tecido. Além disso, separou dicas que podem ajudar na limpeza do local que o pet tiver feito xixi e como educá-los para que a situação não se repita. Veja abaixo:

1 - “Você pode pegar uma esponja e misturar água com vinagre, que remove bastante. Após alguns minutos, pega um papel para absorver, isso pode ajudar a tirar o odor”;

2 - De acordo com Rafael o que pode causar situações em que o pet urina ou até mesmo defecar em locais impróprios, é o “desequilíbrio do manejo da criação ou falta de passeio para que o animal se mantenha entretido e não queira marcar território”;

3 - “É importante ter atenção ao pet quando sair, para que ele possa desenvolver unidade de separação, para que não faça xixi em cima do sofá ou da cama, para chamar a atenção em sua volta”;

4 - “É importante pegar o pet, no ato, urinando, e repreender, e o levar para um local correto para indicar onde ele pode fazer. Se ele está fazendo no local certo, é importante que positive aquela situação com carinho, para que ele possa colocar na balança se quer atenção voltada a reclamação ou se ele quer atenção voltada com carinhos e petiscos, para que facilitar a vida do dono. É importante construir uma comunicação para que o pet possa entender”;

5 - “No caso do cachorro quando é filhote, vai bater a vontade dele fazer, então é importante facilitar o acesso, ele precisa de uma superfície, que você quer que ele faça. E tem como ensinar quando adulto também. Se for macho, marcando território. Se for fêmea, uma grama sintética. São várias formas”.