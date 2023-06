Show da banda Rebeldes em Salvador é marcado por tumulto

Tumulto, correria e crianças feridas marcaram o terceiro show da banda Rebeldes em Salvador, que aconteceu na noite deste sábado, 13, Wet'n Wild (Avenida Paralela). De acordo com informações de pessoas que estiveram no local , as confusões ocorreram por causa da falta de estrutura e organização do evento.

"Crianças foram pisoteadas e tiveram braços e pernas quebrados. A confusão começou logo na entrada, quando os seguranças não conseguiram conter o público, que invadiu a área do show, derrubando as grades de proteção. Eu nunca imaginei passar por isso, não havia estrutura alguma no local", desabafa uma mãe que estava com a filha no show.

A advogada, que não quis se identificar, chegou por volta de 15h, quando muitos adolescentes e crianças acompanhados pelos pais já esperavam a abertura dos portões, que aconteceu às 17h. Mãe e filha estavam com ingressos para o Front Stage VIP - área especial em frente ao palco - que custaram R$ 200 e R$ 100, mas não conseguiram ter acesso ao local por conta da grande quantidade de pessoas que se aglomeravam para ver os ídolos de perto.

De acordo com a advogada, o tumulto continuou do lado de dentro do espaço, quando muitas crianças se perderam dos pais. "Eu e outras mães reclamamos que o show não poderia começar daquela forma, mas ninguém da produção nos atendeu. Então decidi chamar a polícia, mas só foram enviadas duas viaturas depois que a apresentação havia terminado", enfatiza.

A assessoria de imprensa do evento informa que a confusão na entrada foi causada pela euforia dos fãs da banda, que chegaram com bastante antecedência ao local. Em relação à situação denunciada pela advogada de não ter acesso à área vip, a assessoria enfatiza que todas as áreas estavam disponíveis para quem comprou os ingressos específicos. A empresa também desconhece as informações sobre crianças feridas e informa apenas que houve casos de "falta de ar" por conta da euforia e da tentativa de alcançar o palco diante da multidão.

O show dos Rebeldes foi divulgado como o último da banda teen em Salvador, que está em turnê de despedida pelo Brasil, o que atraiu um público de fãs ainda maior. Entretanto, de acordo com um dos cantores do grupo, uma nova apresentação na capital baiana foi confirmada para janeiro de 2013.