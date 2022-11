Show de Thiago Aquino deixará trânsito interditado no Farol da Barra

O trânsito será interditado em vias de ligação ao Farol da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira, 16, por causa do show de Thiago Aquino. A gravação do DVD do cantor começará a partir das 16h e a interdição será das 17h às 23h.

Segundo a Transalvador, as vias que serão interditadas são:

Largo do Farol da Barra

Av. Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas)

Av. Almirante Marques de Leão (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Dias d'Ávila)

Ainda segundo a Transalvador, os motoristas têm alternativas para evitar o tráfego nas vias interditadas, como:

No sentido Ladeira da Barra – Ondina, seguir pela Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Rua Airosa Galvão e Av. Oceânica.

No mesmo período, haverá o desvio do tráfego de veículos da Av. Almirante Marques de Leão para a Rua Dias d'Avila.

Reclamação de moradores

Moradores da região do Farol da Barra chegaram a reclamar à Sedur da realização do show de Thiago Aquino.

O evento foi anunciado nas redes sociais e terá participação de cantores como Ivete Sangalo, Léo Santana e Gusttavo Mioto. À época das reclamações, o evento ainda não tinha licença da prefeitura. Não há informações se houve a liberação.

Os moradores da região reclamaram da realização do evento por conta do barulho e por ser em dia de semana.

Inicialmente, a gravação do DVD aconteceria no palco do Salvador Fest, que ocorreu no dia 16 de setembro. Depois, foi transferido para 9 de janeiro e, dessa vez, foi antecipado para a data atual.

A Associação de Moradores e Amigos da Barra (AMABARRA) sequer foi consultada pela prefeitura ou pela produtora sobre o evento. Diretor de comunicação da Associação, Waltson Campois disse ao Bnews que souberam do evento "pelas redes sociais".

"Entramos em contato com pessoas da prefeitura e nos informaram que estava em análise a autorização do alvará. Depois soubemos que foi aprovado, com a mudança do horário. E, finalmente, recebemos informações que foi adiado, em função da previsão do tempo", afirmou.