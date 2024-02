Shows na Praça Cairu começam nesta sexta-feira; veja atrações | A TARDE

Começa nesta sexta-feira, 16, a primeira edição do Viva Verão, evento que será realizado na Praça Cairu, no Comércio, e irá estender a programação cultural de Salvador após o Carnaval.

Sobem ao palco Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca do Cantor com o show Novos Baianos, Timbalada, Olodum, Gloria Groove, Mariene de Castro, Gaby Amarantos e mais 13 atrações.

A abertura do Viva Verão nesta sexta-feira, 16, terá apresentações de manifestações culturais como as Ganhadeiras de Itapuã e o Cortejo Zambiapunga, tradicional da cidade de Nilo Peçanha. Também s apresentam o maior balé Afro do mundo, o Malê Debalê, e a cantora Mariene de Castro, com o show “Santo de Casa”, tendo a cirandeira pernambucana Lia de Itamaracá como convidada especial.

Além desta sexta-feira 16, os shows acontecerão nos dias 17 (sábado), 18 (domingo), 20 (terça), 24 (sábado) e 25 (domingo), sempre a partir das 18h. A única banda a se apresentar fora da Praça Cairu será o Olodum, que fará show na varanda da sede do bloco Afro, no Centro Histórico, na terça-feira, 20.