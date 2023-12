Simm oferece 48 vagas para a próxima segunda-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 48 vagas de emprego em Salvador para a próxima segunda-feira, 11. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Técnico em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.

Salário: R$2.173,28 + benefícios

Vagas: 1

Técnico de suporte de informática

Requisitos: Ensino superior cursando Tecnologia da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: R$1.638,63 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Motoboy

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH AB, moto própria, contratação por contrato de prestação de serviço.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com carga e descarga, disponibilidade para trabalhar no Itaigara e em fechamento de loja.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Supervisor operacional externo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas, vivência na área de serviços de alimentação.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 2

Manobrista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino Médio Completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cabeleireiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, Contratação por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Escovista (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, Contratação por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Vendedor porta a porta

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B e carro próprio, experiência no ramo de telecomunicações será um diferencial.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 2

Confeiteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente fiscal

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis (estar cursando o 8º semestre), seis meses de experiência, experiência com Impostos Federais e Estaduais, conhecimento com pacote office, noções de sistemas corporativos integrados (ERP).

Salário: R$1.790,00 + benefícios

Vagas: 2

Analista fiscal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência, perfil de liderança, experiência com Impostos Federais e Estaduais, emissão de guia de recolhimento, acompanhamento de auditoria, conciliação contábil das contas patrimoniais, elaboração de relatórios, conhecimento com pacote office, noções de sistemas corporativos integrados (ERP), disponibilidade de horário e para viajar.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

Vagas: 2

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, sem experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 6

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Assistente de crédito (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento com pacote office e rotinas administrativas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4