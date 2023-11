Simm oferece 91 vagas para esta quarta-feira, 29 | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 91 vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira, 29. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS

Operador de processos químicos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso Técnico em Química ou Instrumentação.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de eletromecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso técnico de Elétrica ou Eletromecânica, residir em Simões Filho.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de consultório médico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.691,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de cosméticos (vaga temporária de 90 dias e exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, experiência com vendas, disponibilidade para trabalhar em horário de Shopping, conhecimento em maquiagem é um diferencial.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Técnico controlador de praga

Requisitos: Ensino médio incompleto, sem experiência, CNH A ou B, disponibilidade para viajar e de horário.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Salgadeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com buffet a kg e delivery.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista operador de caminhão guindauto

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de operador de caminhão munck, CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Agente de crédito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, atuação com crédito consignado, conhecimento no sistema PROMOSYS.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Jardineiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na unidade da Paralela.

Salário: R$1.520,47 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Alphaville ou Pituba e em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 7

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade total de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de produção em padaria

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.400,00 + benefícios

Vagas: 2

Confeiteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de doces, tortas e salgados, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino superior completo, sem experiência, informática intermediária, boa digitação, escrita, curso de Pós Graduação na área de Contabilidade e Finanças.

Salário: R$2.062,00 + benefícios

Vagas: 10

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar prático mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Separador de mercadoria em câmara fria

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com câmara fria, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$1.393,32 + benefícios

Vagas: 5

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.980,00 + benefícios

Vagas: 2

Manobrista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, habilidade com veículos automáticos e manuais.

Salário: R$1.400,00 + benefícios

Vagas: 7

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 4

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Chefe de bar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas ou Santa Cruz ou Amaralina ou Boca do Rio ou Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de mecânica

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, curso de Eletromecânica, CNH A/B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa comunicação, conhecimento em informática.

Salário: R$1.400,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Copeira de restaurante (vaga exclusiva para pessoas com deficiência e para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10