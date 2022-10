Simm oferece 93 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 93 vagas de emprego para esta quinta-feira, 27. Os candidatos devem acessar o site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp, a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS:

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar administrativo (Jovem aprendiz - vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino médio incompleto, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática e vivência com midias sociais.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em TODAS AS ÁREAS: Hidraúlica, Elétrica, Marcenaria, Pintura e Carpintaria.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível ter vivência com vendas presenciais e por telefone.

Salário: a combinar + benefícios

4 vagas

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Encanador

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.561,00 + benefícios

1 vaga

Padeiro

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter fácil acesso à região da Vasco da Gama.

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso de vigilante, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: a combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar administrativo (estágio)

Ensino médio incompleto (estar cursando a partir do 1º ano a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento de Informática, Ter curso Técnico em Administração, vaga exclusiva para moradores dos bairros: Nazaré, Politeama, Dois de Julho, Barris, Barroquinha, Campo da Polvora e Campo Grande

Bolsa: R$500,00 + benefícios

1 vaga

Calandrista industrial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com calandra

Salário a combinar + benefícios

6 vagas

Ajudante de depósito

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde/noite.

Salário R$1.212,00 + benefícios

10 vagas

Operador de loja intermitente (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em regime de contratação intermitente.

Salário: a combinar + benefícios

15 vagas

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade total de horário

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Ter experiência com vendas no setor de sapatos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

10 vagas

Atendente de farmácia (estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Doceira

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Operador de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

2 vagas

Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário: a combinar + benefícios

3 vagas