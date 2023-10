SineBahia suspende atendimento em unidade após roubo de cabos | A TARDE

O atendimento ao público no SineBahia da unidade do terminal de Pituaçu seguirá suspenso nesta quarta-feira, 4, em consequência da falta de energia. De acordo com informações, a medida acontece após o registro de roubo de cabos nas proximidades do local.

"Até que o problema seja solucionado, as pessoas que buscam os serviços de pesquisas de vagas e seguro desemprego devem ir nas Unidades do SineBahia que funcionam nos Postos do Sac", publicou o SineBahia nas redes sociais.

Entre as unidades que estão em funcionamento, aparecem: Shopping Barra, Bela Vista, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Shopping da Bahia.