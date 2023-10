Sob pressão, Embasa retoma operação após causar prejuízo | A TARDE

As praias entre Rio Vermelho e Barra voltaram às condições habituais, na manhã desta sexta, 6, após a retomada da operação da Estação de Condicionamento Prévio do Lucaia. A estação passou por manutenção entre a noite da última terça-feira, 3, e a madrugada da quarta, 4. Sendo assim, a Embasa orientou que banhistas e pescadores evitassem as praias até o retorno da balneabilidade.

As análises realizadas pelo Laboratório Central da Embasa indicaram que a condição de balneabilidade das praias já teria retornado ao normal em 24 horas com a adoção de medidas como retenção de sólidos e uso de biorremediadores.

A empresa estuda ainda outras soluções para que, em futuras manutenções, a parada de funcionamento da estação ocorra com o mínimo impacto ao meio-ambiente e aos pescadores. O resultado das análises bacteriológicas feitas pelos técnicos da Embasa está sendo enviado diariamente ao Inema, de acordo com compromisso firmado junto ao órgão ambiental fiscalizador.

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador, por intermédio do ouvidor e vereador, Augusto Vasconcelos (PSB), tinha solicitado esclarecimentos à Embasa, sobre descarte de efluentes no mar e consequentemente encaminhou ofício ao presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), Leonardo Góes Silva, nesta sexta-feira, 6, para esclarecimentos sobre o lançamento de efluentes no mar nas proximidades do Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. A denúncia que originou a solicitação de esclarecimentos foi apresentada por cidadãos que trabalham na mencionada área.

De acordo com os relatos, a Embasa teria realizado uma manutenção na Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Lucaia, iniciada às 18h da última terça-feira, 3, com conclusão na manhã da quarta-feira, 4.

Na ocasião, o mar nas proximidades ficou impróprio para banho até a Barra, e a atividade de pesca foi atingida.