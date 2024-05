Suspeita de assalto é amarrada em poste e espancada em Salvador | A TARDE

Uma mulher suspeita de assaltar um taxista foi espancada e amarrada em um poste localizado no bairro de Massaranduba, em Salvador, na noite de segunda-feira, 6.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes da corporação foram acionados para averiguar a situação de uma mulher que estava sendo agredida na 1° Travessa Esperança, em Massaranduba.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar no local, os policiais constataram que a mulher tinha cometido um assalto contra um taxista e que, posteriormente, havia sido amarrada em um poste e espancada por pessoas que estavam no local.



Os policiais levaram a mulher para a unidade de saúde local mais próxima, no entanto o estado de saúde dela não foi informado. A PM ainda destacou que o taxista que sofreu o assalto e as pessoas que agrediram a suspeita não foram encontrados.

Publicações relacionadas