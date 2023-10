Suspeita de bomba em ônibus de Salvador assusta passageiros

Um susto aconteceu na noite desta segunda-feira, 25, no bairro de Ondina, em Salvador. Uma suspeita de bomba interditou um ônibus e interditou o trânsito na localidade.

Através de nota encaminhada ao A TARDE, a Polícia Militar (PM-BA) informou que os agentes foram acionados para averiguar a denúncia de um suposto artefato explosivo deixado no interior do coletivo, que havia parado na avenida Oceânica.

Ao chegarem, os policiais Militares encontraram uma mochila sobre um dos bancos na parte traseira do veículo e isolaram o local, acionando o Bope em seguida.

Com a chegada dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a adoção de todos os procedimentos cabíveis, constatou-se, afinal, que não havia quaisquer materiais explosivos no interior da mochila.

Todo o material foi encaminhado para a 7ª Delegacia Territorial (DT), onde as medidas pertinentes foram adotadas.