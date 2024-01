Suspeita de sequestro de Mestre Lourimbau teria atacado outros idosos | A TARDE

Resgatado na tarde de quarta-feira, 3, após ser mantido em cárcere privado por oito meses, o cantor, compositor e berimbalista Lourival Santos Araújo, conhecido como Mestre Lourimbau, de 75 anos, não foi a primeira vítima da mulher suspeita de cometer o sequestro. A informação foi divulgada pela Polícia Civil em coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 4.

O delegado Ricardo Amorim, do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), detalhou que Mestre Lourimbau foi encontrado em um imóvel repleto de grades e correntes, em situação de extrema vulnerabilidade. O local era quente e úmido e o músico dormia em uma cama de madeira, sem colchão.

Mestre Lourimbau foi diagnosticado com demência e depende do uso contínuo de medicações para os problemas de ordem neurológica. O idoso foi resgatado com baixo peso e sem acesso a alimentação e saúde adequadas.

"Talvez se ele permanecesse lá por mais tempo, é muito possível que chegasse até a uma situação mais grave. Encontramos ele com baixo peso, alternando estados de lucidez e de confusão", disse, acrescentando também que Mestre Lourimbau também sofria violência psicológica.

Mestre Lourimbau foi o único idoso encontrado no imóvel localizado no Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. No entanto, a polícia recebeu informações de que outros idosos também passaram pela mesma situação anteriormente. A mulher mantinha as vítimas e as levava para agências bancária para se apropriar indevidamente dos seus benefícios sociais.



As informações que nós obtivemos através de testemunhas é de que ele não é o primeiro idoso a passar por essa casa. Outros ficaram mantidos nessa mesma condição de cárcere privado. Estamos apurando quem foram as pessoas que ficaram presas e onde foram parar. Informações são de que as pessoas foram liberadas depois, mas vamos investigar para entender exatamente como aconteceu com cada vítima Ricardo Amorim, delegado do DPMCV

A polícia também negou qualquer tipo de relação de amizade ou parentesco entre a suspeita e Mestre Lourimbau. A sequestradora já foi identificada e qualificada, mas ainda não foi localizada e presa. As buscas por ela seguem na tentativa de fechar um inquérito.



Família

Mestre Lourimbau tem um histórico de desaparecimentos por conta da sua condição de saúde. Ele, inclusive, chegou a fugir de outras lares de acompanhamento. Após o resgate desta quarta, o idoso foi levado para o Lar de Idosos Três Corações, também no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A situação de Mestre Lourimbal foi apurado pelo Portal A TARDE desde a última quinta-feira, 28 de dezembro, mesmo dia em que a polícia tentou resgatá-lo, sem sucesso. Novas diligências aconteceram, até o resgate ser efetivado na quarta-feira, 3.

Delegado Ricardo Amorim | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Nesse período, a polícia entrou em contato com familiares, localizando apenas uma irmã do Mestre Lourimbau. O artista tem dois filhos, que não foram contatados. Um deles mora no exterior, enquanto outro não conta com residência fixa.

"Nós fizemos buscas em relação a outros familiares para entender como ele chegou nesse estado de vulnerabilidade, de ser vítima dessa mulher. O motivo que fez com que ele estivesse sozinho. Ele tem dois filhos. Um mora em outro país, outro que é andarilho e não tem endereço fixo. Mas seguimos com essa busca para ter familiares que possam nos auxiliar a manter a integridade física e psicológica", falou o delegado.

Sobre o Mestre Lourimbau



Mestre Lourimbau é natural do Alto do Peru, no bairro do Largo do Tanque, em Salvador. Em 1982, participou de festivais instrumentais na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA). Nos anos 80, deu aula na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Escola de Comunicação e Artes da Universidade São Paulo (USP) e no Conservatório Musical Souza Lima.

Além disso, ele também tocou em Berna, na Suíça, para apresentação na Feira de Música Brasileira; e em Luneburg, na Alemanha.