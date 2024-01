Mestre Lourimbau é resgatado após ser mantido em cárcere privado | A TARDE

O cantor, compositor e berimbalista Lourival Santos Araújo, conhecido como Mestre Lourimbau, de 75 anos, foi resgatado após ser sequestrado e mantido em cárcere privado por quase um ano em Salvador.



Segundo a Polícia Civil, o artista foi encontrado em um imóvel no bairro Alto da Terezinha, na região do Subúrbio Ferroviário. Ele foi vítima de cárcere privado em condições precárias de subsistência, estelionato e apropriação de bens.

Uma equipe do Serviço de Investigação (SI), juntamente com um psicólogo, foram até o local e confirmaram o fato. O Mestre Lourimbau fez exame de corpo e delito e foi encaminhado para um lar de idosos.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, a investigação realiza diligências para localizar a mulher suspeita de praticar o crime. O local do cativeiro foi encontrado após uma denúncia.

Entenda o caso

Mestre Lourimbau estava desaparecido desde o dia 8 de abril de 2022, quando amigos e familiares anunciaram o seu sumiço. Na época, o músico era hóspede da Unidade de Assistência a Idoso (UAI), abrigo localizado em Amaralina e mantido pela Prefeitura de Salvador. O artista foi diagnosticado com demência e depende do uso contínuo de medicações para os problemas de ordem neurológica.

Essa não é a primeira vez que Mestre Lourimbau desaparece. Em 2020, ele sumiu por cerca de dois meses e foi encontrado internado no Hospital Octávio Mangabeira, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Na ocasião, diversos artistas baianos, como o grupo BaianaSystem, se juntaram na busca.

Em fevereiro de 2021, Mestre Lourimbau fugiu do abrigo Lar Amor e Vida, em Brotas, e amigos foram à sua procura mais uma vez.

Sobre o Mestre Lourimbau

Mestre Lourimbau é natural do Alto do Peru, no bairro do Largo do Tanque, em Salvador. Em 1982, participou de festivais instrumentais na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA). Nos anos 80, deu aula na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Escola de Comunicação e Artes da Universidade São Paulo (USP) e no Conservatório Musical Souza Lima.

Além disso, ele também também tocou em Berna, na Suíça, para apresentação na Feira de Música Brasileira e em Luneburg, na Alemanha.