Suspeitas de furtos em shopping são detidas pela PM | A TARDE

Duas mulheres foram detidas na tarde desta quinta-feira, 21, por suspeita de furto e causarem confusão em um shopping de Salvador, localizado no Caminho das Árvores.

Conforme informações da 35ª CIPM, ao perceber que estava sendo observada pelos seguranças do estabelecimento devido ao comportamento suspeito, uma delas retirou as vestes e ficou seminua, causando tumulto no local. Ambas foram detidas por pms que realizavam rondas durante a Operação Natal.

Após consultas, foi constatado que uma delas é egressa do sistema prisional e estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, mas que havia rompido o equipamento por conta própria.

Os militares pediram apoio a uma guarnição da 35ª CIPM e as duas foram encaminhadas para 16ª Delegacia Territorial, juntamente com um funcionário do shopping, como testemunha.

“A ação rápida do nosso efetivo evitou que as suspeitas cometessem novos crimes. Estamos com o policiamento reforçado, principalmente na região comercial, devido às festas de fim de ano que aumentam o movimento. A população pode contar com a PM e realizar o acionamento o mais rápido possível, através do 190, sempre que perceber atitudes suspeitas”, ressaltou a comandante da 35ª CIPM, major Poliana Fernandes.