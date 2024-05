Suspeito de arrastar vítima com corda no pescoço é preso em Salvador | A TARDE

Um homem, identificado como Vinícius Silva dos Santos, conhecido pelo vulgo de 'Benigno', foi preso na manhã desta quinta-feira, 23, pela Polícia Militar (PM-BA), na localidade do Bairro da Paz, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o indivíduo seria conhecido por ser o braço direito do traficante Cleidson Maia dos Santos, conhecido como 'CR7', que seria responsável por comandar a venda de drogas na região.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), Benigno está sendo investigado por um homicídio no dia 16 de fevereiro, onde a vítima tive uma corda amarrada no pescoço e foi arrastada por uma motocicleta, no bairro de Itapuã.

O suspeito foi encontrado pelas equipes com drogas, balança de precisão e embalagens. Além disso, segundo informações, ele é também responde por comprar motos roubadas.

